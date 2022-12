Maciej Musiał został zapytany o wyprowadzkę z Polski. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości

Okazuje się, że serialowy Tomek Boski nie ma zamiaru na dobre porzucić występów w polskich produkcjach filmowych i serialowych. - Zawsze jak gdzieś jestem, to tęsknię za Polską, tu mi dobrze. Nie mam tak, że ustawiam się teraz tylko do grania za granicą. Ciężko to do końca przewidzieć, ruch wokół mnie nie jest taki, że ludzie sypią mi teraz role, wciąż trzeba o nie walczyć, potrzeba też trochę szczęścia. Walczyć pewnie będę, próbować będę, ale szanuję to, co mam tutaj, będę miał kilka projektów w Polsce, dwa ciekawe filmy już niebawem - powiedział serwisowi CoZaTydzien.tvn.pl Musiał.