Maciej Musiał wraca do "Ojca Mateusza"

Maciej Musiał , który popularność zdobył dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", 10 lat temu grał jedną z głównych ról w serialu "Ojciec Mateusz". Ale jego bohater zniknął 10 lat temu, wyjeżdżając ze swoim ojcem za granicę. Niedawno dowiedzieliśmy się, że TVP zdecydowało się pożegnać z "Rodzinką.pl". Jednak Maciej Musiał nadal będzie grał w serialu. Wraca do "Ojca Mateusza".

W nowych odcinkach Michał, w którego wciela się Musiał, wróci do Sandomierza, by przedstawić babci swoją narzeczoną Lucy (Izabela Perez), która jest w ciąży.

Kariera Macieja Musiała nabrała rozpędu, gdy był jeszcze nastolatkiem. Widzowie pokochali go za rolę Tomka w serialu "Rodzinka.pl". Szybko przyszły także inne propozycje. Musiał prowadził wspólnie z Tomaszem Kammelem i Barbarą Kurdej-Szatan "The Voice of Poland", a także był jednym z twórców hitu Netfliksa "1983". Zagrał też w Netfliksowym "Wiedźminie".