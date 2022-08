Maciej Maleńczuk nie ma wątpliwości, kto zatruł Odrę. I pyta rządzących: "Dlaczego sikacie ludziom do herbaty?"

Maleńczuka oburza też ogólnie przyjęta i, co najważniejsze, legalna praktyka uwalniania zanieczyszczeń przemysłowych do rzek: "Tutaj okazało się, że ktoś spuścił tych ścieków za dużo, że można się wysikać komuś do herbaty, byle nie za dużo nalać". Piosenkarz dziwi się także niefrasobliwości politycznej władzy: "Ze wszystkimi można w tym kraju zadrzeć, ale, kur..., nie z wędkarzami. To jest nacja nieporównana do niczego i jeżeli z nimi zadarli, to już zadarli z każdym".