Maciej Kwaśny spodziewa się kolejnego dziecka. Jest wdzięczny Bogu za ratunek

Swego czasu opowiadał, jak brakowało mu 50 tys. zł na ukończenie filmu "Spowiedź", które "znalazły się" dzięki żarliwej modlitwie. - Wtedy zwróciłem się do świętego o pomoc (Maksymiliana Kolbego - przyp. red.). No i proszę uwierzyć, trzy dni później miałem pieniądze na koncie. Udało się je zdobyć. To realny dowód Jego wstawiennictwa! - mówił Kwaśny.