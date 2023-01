Maciej Kurzajewski kończy 50 lat. Świętowanie przeniosło się z Jordanii do studia TVP

Jeszcze kilka dni temu mogliśmy podziwiać zakochanych prezenterów podczas orientalnych kąpieli błotnych. Jak donosi Plejada, wypad do Jordanii był urodzinowym prezentem Cichopek dla Kurzajewskiego w rewanżu za wcześniejsze zaproszenie do Izraela. To właśnie tam obchodzili czterdziestkę Katarzyny i wtedy też zostali "wyoutowani" przez Paulinę Smaszcz.