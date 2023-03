Ma na koncie ponad 80 filmów i seriali. Zdradza historie o aktorach

Od piątku, tj. 3 marca, w kinach możecie oglądać fenomenalnego "Filipa". To historia polskiego Żyda, który traci rodzinę w czasie drugiej wojny światowej i wyjeżdża z kraju do Niemiec. Tam udaje Francuza. Tytułowy Filip (w tej roli magnetyzujący Eryk Kulm) zrobi wszystko, by przeżyć. Pracuje jako kelner, podrywa Niemki i uprawia z nimi seks, po wszystkim upokarzając je. Więcej o samym filmie możecie przeczytać w naszej recenzji z festiwalu filmowego w Gdyni. Niedawno okazało się, że "Filip" wejdzie do kin także w wersji ocenzurowanej - bez scen seksu - by mogli na niego chodzić uczniowie.