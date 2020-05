"M jak miłość": niebezpieczna tajemnica. Oj, będzie gorąco! Emisja 25 maja

Namiętność i kłamstwa – to mieszanka wybuchowa. W kolejnym odcinku "M jak Miłość" – numer 1521 – przekonają się o tym Michał z Asią... Co wydarzy się, gdy oboje połączy w końcu romans?

W najbliższym odcinku Michał (Paweł Deląg) znów pomoże Asi (Barbara Kurdej-Szatan) w bistro i zrobi tym na przyjaciółce spore wrażenie... Zwłaszcza, gdy Chodakowska odkryje, że pisarz wpadł w oko kilku jej klientkom – młodym i niezwykle atrakcyjnym. - Jesteś zadziwiająco wielozadaniowy...

Następnego dnia dziewczyna zapuka o poranku do sąsiada z pysznym śniadaniem.

- Croissanty, świeże i pachnące, prosto z piekarni.

- Dziękuję bardzo… Czy to będzie stała usługa?

- Nie przyzwyczaj się.

Później za to zostanie u przyjaciela na dużej i pomoże nawet Michałowi w porządkach oraz przesadzaniu roślin.

- Jak kaktus? Będzie żył?

- Powinien... Jesteś do niego bardzo przywiązany?

- Dostałem go na wieczorku autorskim.

- Od psychofanki?

Gdy pisarz spróbuje się do niej zbliżyć, Asia jednak znów go odepchnie. A Ostrowski w końcu wybuchnie.

- Michał, proszę cię…

- O co? Wiesz, jesteś cholernym tchórzem.

- O czym ty mówisz?

- Nie potrafisz się przyznać, ani przede mną, ani tym bardziej przed sobą, że... do cholery, nie jesteśmy tylko przyjaciółmi. I nie chcę, żebyś to stale powtarzała! Mam dość tej zabawy. Jestem na to zwyczajnie za stary. Byłem głupi, że tak długo się łudziłem, że dorośniesz!

Po kilku godzinach sprawy skomplikują się za to jeszcze bardziej. Michał odbierze nagle telefon od kolegi alpinisty, który wyjechał ostatnio z Leszkiem (Sławek Uniatowski) na wyprawę w Himalaje. I odkryje, że Krajewski zaginął.

- Wyszedł wczoraj w góry, sam… Miał dziś wrócić, ale przyszło załamanie pogody.

- Jak bardzo jest źle?

- Bardzo.

Gdy pisarz spróbuje przekazać złą wiadomość Asi, ta kompletnie go zaskoczy. Dziewczyna przemyśli jego ostatnie słowa, uzna, że czas w końcu "pójść na całość" i gdy Michał zapuka do jej drzwi – gotów powiedzieć jej o problemach Leszka – zasypie go pocałunkami. A Ostrowski ulegnie magii chwili i w finale ukryje przed ukochaną, że Leszek zaginął i walczy w górach o życie! Jak akcja rozwinie się dalej?

Emisja odcinka numer 1521 już 25 maja o godz. 20:55, tylko na antenie TVP2