To badanie pokazuje, co oglądają Polacy. Jesteśmy podzieleni

Agencja Wavemaker przeprowadziła badanie w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia), by wszędzie dojść do tych samych wniosków: są dwa rodzaje serialowej publiczności, internetowa i telewizyjna. Ta pierwsza wybiera globalne hity, jak " Gra o tron " i "Stranger Things". Ta druga woli własne produkcje, np. polskie "M jak miłość", czeskie "Policie Modrava" czy węgierskie "A mi kis falunk" ("Nasza mała wioska"). I tak jest w każdym kraju, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem.

Zupełnie inaczej wyglądają na tych samych rynkach rankingi najpopularniejszych seriali w internecie. Jak pokazują dane Parrot Analytics za 2019 rok, wszędzie rządzi duet "Gra o tron" i "Stranger Things". Inne popularne seriale to "The Walking Dead", "Teoria wielkiego podrywu" czy "Riverdale". Do polskiego rankingu załapała się również dziecięca produkcja "PAW Patrol".