Kabareciarz bez hamulców. Jeszcze nikt tak z niej nie kpił

- Żal mi jej, że tak się jej wszyscy czepiają teraz. Czepiają się, że nie ma osiągnięć. A jakie ma mieć osiągnięcia?! Przecież to jest aktorka, co, Oscara miała dostać? Zresztą, nawet jakby dostała Oscara, to co by to zmieniło? A poza tym jest jeden problem - żeby dostać Oscara, najpierw to trzeba zagrać w filmie, bo za "Smoleńsk" Oscarów nie dawali... - kpi zafrasowanym głosem Rybarski.