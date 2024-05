Łzy stanęły mu w oczach na wizji. Magda Gessler nie miała litości

W 11. odcinku 28 sezonu "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler przyjechała do Tarnowskich Gór. To niewielkie miasteczko, które zamieszkuje ponad 60 tys. mieszkańców. Od trzech lat na mapie miejscowości można znaleźć restaurację Art-smaku, w której szefem kuchni jest właściciel - Sebastian. Jego pomocą kuchenną jest Bożena, a sale obsługuje Sylwia. Czasem do pomocy przychodzą też znajome: Ania i Klaudia.