Luke Bell nie żyje. Znaleziono ciało 32-letniego muzyka

Popularność Bellowi przyniósł debiut "Don't Mind if I Do" z 2014 r. Dwa lata później pojawił się album zatytułowany po prostu "Luke Bell". Muzyk zaistniał na scenie coutry, ale współpracował też z przedstawicielami innych gatunków. Do najbardziej znanych kolaboracji należą te z m.in. Alabama Shakes i Langhorne Slimem, czy wspólne koncerty z m.in. Williem Nelsonem i Dwightem Yoakamą.