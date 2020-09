"Ludzie i bogowie", czyli polskie "Bękarty wojny". Jak działa fenomen seriali historycznych w TVP?

Trzej przyjaciele pod koniec września 1939 r. uciekają z obozu przejściowego dla polskich jeńców wojennych . W scenie pełnej cięć i dynamicznych kadrów goni ich spuszczony ze smyczy owczarek oraz patrol Niemców. Jeden z mężczyzn ginie po drodze od kul, dwóch, chowając się po lasach, przez bagna i moczary dociera w końcu do niewielkiej wsi, gdzie znajdują schronienie w kościele. Zanim jednak dotrą do Warszawy, kolejny raz cudem unikają śmierci z rąk okupantów, zadenuncjowani przez polskiego chłopa.

Dodajmy do tego piękne kobiety, malownicze sceny z życia miasta, strzelaniny, przystojnych AK-owców i antypatycznych Niemców, a otrzymamy przepis na "Ludzi i bogów" Bodo Koxa .

To serial, który nieco niespodziewanie wyrósł na jesienny hit TVP, oglądany przez ponad 2,5 mln widzów. Na czym polega sekret produkcji historycznych, które od dłuższego czasu stanowią trzon ramówki telewizji polskiej?

I tutaj przechodzimy do punktu drugiego. Sułtańska epopeja, przypominająca kostiumową, nieco krwawszą wersję "Mody na sukces", przypadła do gustu polskim widzom nie dlatego, że nagle zapałali miłością do historii Imperium Osmańskiego. Chodziło o coś znacznie prostszego: wyrazistych bohaterów, dramaty i namiętności oparte o prawdziwe wydarzenia, czar "złotego wieku" oraz jaskrawego podziału na dobrych i złych. Naszych i zdrajców. Wojnę i pokój.