Ludowiec "zaorał" Zandberga na wizji. "Cnotę straciliście, rubelka nie zarobiliście"

- Wydzwanialiście, łapaliście za "pisowskie" klamki po to tylko, żeby przyszli do was i żebyście się zamknęli przed opinią publiczną. Bo wam było wstyd właśnie przed tymi wyborcami, którzy do nas dzwonili i mówili, że Lewica jest dzisiaj narodowo-socjalistyczną koalicją z PiS-em – skwitował Zgorzelski, a Zandberg tylko wtrącił: "Głupoty pan opowiada. Żenujące głupoty".