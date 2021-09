"Love island". Awantura między uczestnikami. I mamy koniec miłości?

Chociaż w Hiszpanii świeci pięknie słońce, to w willi "Love island" zaczęło mocno grzmieć. Burza rozpętała się między Andzią i Arkiem, który do tej pory uchodzili za parę idealną, a widzowie zastanawiali się, jak to możliwe, że w kilka dni obcy sobie ludzie zdążyli się tak zgrać i związać. W 14. odcinku podczas przeparowania Arek zapytał oficjalnie przy wszystkich uczestnikach, czy Andzia będzie jego dziewczyną. Ta długo się nie zastanawiając, odpowiedziała, że tak. Chwilę później, gdy rozmawiali już na osobności, potwierdziła, że jest bardzo szczęśliwa i cieszy się, że Arek zapytał ją o "chodzenie" przy całej "rodzinie".