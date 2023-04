"Love Island 7". Nie hamowała się ze słowami. Widzowie chcieli "wyrzucać telewizory"

Internauci nie kryli radości z tego powodu. "Uff, no i pasuje, pięknie ubrali w słowa to, co mieli do siebie powiedzieć, a nie jakieś tam cukierkowe slogany typu kocham cię", "Zasłużyli najbardziej. Teraz życzyć im rozwoju tej relacji poza programem", "Hubert nie grał i wygrał. I to jest piękne. Czasem mniej znaczy więcej, nie trzeba błaznować, by zostać zauważonym", "Hubert dokonał niemożliwego, zjednoczył Polaków" - napisali.