"LOL: Kto Się Śmieje Ostatni". Najprawdziwsze guilty pleasure polskiego streamingu

Kogo my tam mamy? Jest Adam Woronowicz i jeśli ktoś ogląda "The Office PL", to wie, że to niebezpieczny zawodnik, który nawet, jak nic nie robi, to śmieszy wszystkich dookoła. Sprawdza się to i w "LOL". Jest Agata Kulesza, której nikomu nie trzeba przedstawiać, podobnie jak i Katarzynę Pakosińską. Mamy Aleksandrę Adamską ze "Skazanej", kabareciarzy Bartosza Gajdę i Roberta Motykę, youtubera Cezarego Jóźwika, Michała Meyera, Michała Szpaka i stand-uperkę Wiolkę Walaszczyk. Mają nie dać się rozśmieszyć, a jednocześnie rozśmieszać innych i walczyć o to, by uczestnicy sukcesywnie poddawali się emocjom.