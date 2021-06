Loki powrócił. Czy warto było czekać?

Próby rozwikłania osobowości Lokiego, a właściwie rozbicie jej w taki sposób, by on sam zaczął kwestionować wszystko, co do tej pory myślał o sobie, na papierze wydaje się interesujące, ale siłą tej postaci było do tej pory to, że nikt jej nie próbował wyjaśniać i umiejscawiać w konkretnym obozie. Lepiej było, gdy widz nie był do końca pewny, czy można określać Lokiego jako bohatera, czy złoczyńcę. Zastanawianie się nad tym, czy rzeczywiście lubi on wyrządzać krzywdę ludziom, czy jednak chodzi tylko o to, by narobić kłopotów swojemu bratu, Thorowi, jest zbyt banalne. Trochę lepiej wypada już wątek, w którym nasz protagonista dochodzi do wniosku, że los jest nieuchronny.