Lokal Gordona Ramsaya zajęty przez squattersów. Policja odmówiła interwencji

O kłopotach gwiazdy kulinarnych programów takich jak "Hell's kitchen" czy "MasterChef" donosi m.in. dziennik "The Guardian". 57-letni szkocki kucharz, którego gastronomiczne imperium to kilkadziesiąt restauracji ma całym świecie, ma problem z dzikimi lokatorami. Co najmniej sześcioosobowa grupa zadomowiła się w dzierżawionym przez Ramsaya pubie w Londynie, który jest wystawiony na sprzedaż za cenę 13 mln funtów. I jak przekonują, mają do tego pełne prawo.