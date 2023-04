Lis powiedział, co zrobiłby z "Wiadomościami" TVP. Wojewódzki nie odpuszczał

W nowym odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego jako pierwsza na pytania odpowiadała Helena Englert. Następnie na kanapach w studio pojawił się Tomasz Lis. Były dziennikarz Polsatu i TVN nie mógł uniknąć rozmowy o swoim byłym pracodawcy, czyli właśnie TVN. Zapytany o to, co zmieniłby w TVN24, przyznał, że "nie zapraszałby ewidentnych idiotów", by "oszczędzić widzom cierpień".