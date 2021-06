Lichocka skomentowała pocałunek Maneskina. Porównanie może dziwić

Do gestu Włochów odniosła się też Joanna Lichocka. "Podobno panowie z zespołu Maneskin całowali się na scenie, by pokazać polskim fanom, czym jest miłość. Kochani, my to dobrze znamy - takie pocałunki" - napisała na swoim Twitterze posłanka PiS, jednocześnie publikując słynne historyczne zdjęcie Edwarda Gierka i Leonida Breżniewa.