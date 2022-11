Lewy nabija się z śmierci Hanki Mostowiak. Ekipa "M jak miłość" zareagowała

Choć wydaje się to absurdalne, tuż przed startem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze polska reprezentacja z rozrzewnieniem wspominała kultową scenę śmierci Hanki Mostowiak w "M jak miłość". Przypomnijmy, że jedna z głównych bohaterek zginęła w wypadku samochodowym, uderzając w kartony. Ponoć miała być to zemsta scenarzystki Ilony Łepkowskiej na aktorce Małgorzacie Kożuchowskiej za to, że postanowiła odejść z serialu TVP.