"Leśniczówka". I to by było na tyle. Nowe władze TVP podjęły decyzję ws. serialu

"Leśniczówka" - jaki powód zakończenia serialu?

Jak podają Wirtualne Media, powodem zdjęcia z anteny "Leśniczówki" są zbyt wysokie koszty produkcji serialu. Zdjęcia do zakontraktowanych już odcinków się zakończyły - będą one emitowane w Jedynce do końca sezonu wiosennego, a potem jeszcze we wrześniu i październiku br.