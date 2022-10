Leslie Jordan nie żyje. Aktor zginął w wypadku samochodowym

Jak poinformował departament policji w Los Angeles, we wtorek 24 października ok. godz. 9:45 doszło do śmiertelnego wypadku na skrzyżowaniu Cahuenga Boulevard i Romaine Street. Nagle jedno auto wjechało w ścianę budynku. Kierowcą okazał się aktor Leslie Jordan, który zmarł na miejscu. Miał 67 lat.