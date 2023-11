Leon Niemczyk był gwiazdą serialu "Ranczo". Do końca chciał być na planie

Twórcy "Rancza" w drugim sezonie zaprosili do obsady Franciszka Pieczkę, któremu powierzono rolę młodszego brata Japycza granego przez Niemczyka. Stanisław pojawia się w Wilkowyjach, by pojednać się z bratem, a po śmierci aktora na stałe zastępuje go słynnej ławeczce. Dopóki jednak "gigant filmu" był na siłach, ekipa "Rancza" dokładała wszelkich starań, by mógł występować w serialu.