Lenka Kliment tańczy i zachwyca formą. Figury można jej pozazdrościć

Lenka Kliment jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Raczy swoich fanów nowymi treściami nie tylko w czasie kwarantanny. Zarówno Lenka, jak i jej mąż, często zapraszają fanów do domowego zacisza i pokazują, jak wygląda ich codzienność.

Niejednokrotnie domowy filmik okazuje się nie tylko zapisem ich treningu, ale zachętą dla fanów do ćwiczenia. Nic dziwnego. Za każdym razem trenują i tańczą z ogromną energią i, przede wszystkim, radością i ogromnymi uśmiechami. Zachęcają do aktywności – nawet, jeśli ćwiczenia nie wychodzą – ważne, by się dobrze bawić.