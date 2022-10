Lenka i Janek Klimentowie wybrali już imię dla dziecka. Chłopiec jeszcze nie przyszedł na świat

Para nie ukrywała, że do szczęścia brakowało im tylko dziecka i że długo się o nie starali, a walka nie była łatwa. W "Życiu na gorąco" Lenka opowiadała: - Kiedy się pobraliśmy pomyśleliśmy, że już czas, by zostać rodzicami. Ale podchodziliśmy do tego spokojnie, nie wiedząc, że będą takie trudności. Nigdy nie zakładałam, że ciąża jest podarunkiem od losu i nie każda kobieta może ją zaplanować. Tym bardziej, że mojej przyrodniej siostrze łatwo się to udało. Ale u nas było trudniej.