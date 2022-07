Lenka i Jan Klimentowie spodziewają się dziecka. Mama musi zawiesić karierę

Tancerka jest przekonana, że maluch odziedziczy geny artystyczne, będzie śpiewał i tańczył już od niemowlęcia. Póki co, to przyszła mama musiała już znacznie ograniczyć swoją taneczną pasję. Lenka nie przyjmuje już zleceń. Wie, że musi się oszczędzać, ale też ma nadzieję na szybki powrót do profesjonalnego tańca po porodzie. Termin ma wyznaczony na grudzień i spodziewa się, że Boże Narodzenie rodzina przywita już we troje.