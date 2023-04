Lena Dunham świętuje 5 lat trzeźwości. Opubikowała szczery wpis

"Ostatnie 5 lat było jak dotąd najszczęśliwszym okresem mojego życia. Wykonałam ogrom pracy, otaczałam się miłością i zaznałam bólu. Ale zmierzenie się z tym wszystkim i leczenie dało mi solidną podstawę i nowe narzędzia do życia. 5 lat temu to wszystko było nie do wyobrażenia. Myślałam, że nie przetrwam 5 dni. Czasami i przeżycie 5 minut wydawało się wiecznością" - dodała Dunham.