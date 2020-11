Lekarz, który zapładniał pacjentki swoją spermą. Może mieć dziesiątki dzieci

Baby God (2020): Official Trailer \| HBO

Jedna z byłych pacjentek Fortiera dowiaduje się o tym, że to on jest ojcem jej dziecka dopiero w wieku 93 lat. Dzień później staje przed kamerami i mówi, że nie planowała ciąży, a do ginekologa poszła po to, by wyleczyć infekcję. – Moje życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej – mówi w filmie "Baby God". Do tej pory wyszło na jaw, że Fortier w sekrecie został biologicznym ojcem 24 dzieci.