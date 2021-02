Laura Samojłowicz wraca do hitu TVP. Znów będzie w "M jak miłość"

Laura Samojłowicz jeszcze kilka lat temu miała nienajlepszą passę. Teraz karta najwyraźniej się odwróciła. Aktorka wraca do intensywnego grania w serialach.

Kariera Laury Samojłowicz zapowiadała się naprawdę obiecująco. Młoda aktorka otrzymywała angaże w popularnych serialach – sporą popularność zawdzięcza roli w "M jak miłość". Na tym się jednak nie skończyło. Dostała nawet główną rolę w innym serialu – "Hotelu 52". Paradoksalnie sukces bardzo szybko przesądził o tym, że na dobrych kilka lat usunęła się z show biznesu. To właśnie konflikty na planie tego serialu sprawiły, że producenci i reżyserzy nie mieli większych chęci proponowania jej kolejnych angaży.

Laura Samojłowicz w nietypowej stylizacji

Potrzebowała czasu, by postawić swoją karierę na nogi na nowo. I jak się okazuje, stopniowo się to jej udaje. Niedawno wróciła na mały ekran – pojawiła się w popularnej serii paradokumentalnej, "Gliniarze". Ale to nie wszystko. Aktorka ma wrócić także do lubianej telenoweli.

Jak informuje "Świat Seriali", Samojłowicz znów pojawi się w "M jak miłość" i wraca do roli Majki, dziewczyny Pawła Zduńskiego. To niewątpliwie powód do radości do aktorki, zwłaszcza że to powrót do serialu po 11 latach. I od razu może liczyć na ciekawy wątek – podobno ma ponownie namieszać w życiu Pawła.

"Laura od dawna starała się o powrót do "M jak miłość’. Doskonale wie, że da jej to rozpoznawalność jak za dawnych lat. Można powiedzieć, że "wychodziła" swój powrót, bo kilka razy pytała o rolę dla siebie u producentów. Produkcja "M jak miłość" początkowo dość sceptycznie podchodziła do jej powrotu. Wszyscy pamiętamy jaka humorzasta była Samojłowicz kiedyś. Jednak gdy dowiedzieli się, że aktualnie współpraca z nią to sama przyjemność, nie mieli wątpliwości" – donosi magazyn.