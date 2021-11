Lady Gaga ponownie zabiera głos ws. wielokrotnego gwałtu. Miała wtedy 19 lat

Gwiazda zdobyła się na to przejmujące wyznanie po raz pierwszy w 2014 r. w programie Howarda Sterna. Wyznała wtedy, że cierpi na zespół stresu pourazowego, ponieważ mając 19 lat, padła ofiarą wielokrotnego gwałtu. Dopuścić się go miał jeden z producentów muzycznych, którego nazwiska Lady Gaga do dzisiaj nie ujawniła.