Kylie Jenner przyłapana w "nagiej" sukience. Robiła piorunujące wrażenie

Choć stylizacja wydaje się nieco zbyt wyrafinowana do noszenia na co dzień, idealnie pasuje na letnią randkę. Makijaż Jenner, utrzymany w naturalnych beżach, oraz nieco rozwichrzone włosy dodały całości romantycznego i lekko tajemniczego wyglądu. Czyżby ta stylizacja była przygotowaniem do romantycznego wieczoru? Niezależnie od okazji Kylie Jenner ponownie pokazała, że jest mistrzynią w tworzeniu niezapomnianych i stylowych looków.