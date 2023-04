Kylie Jenner kusi w różowym bikini. "Jeśli mnie potrzebujesz, będę tutaj"

Kylie Jenner to 25-letnia miliarderka, która należy do słynnej rodziny Jenner-Kardashian. Jej ojcem jest Caitlyn Jenner, która do 2015 r. przedstawiała się jako Bruce Jenner, odnosiła sukcesy w męskich zawodach sportowych (dziesięciobój) i doczekała się szóstki dzieci z trzema kobietami. Matką Kylie jest Kris Jenner, bizneswoman i była żona Roberta Kardashiana (z Caitlyn Jenner również jest po rozwodzie).