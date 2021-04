Kurski o opiece nad córką. Będzie wstawał do niej w nocy

- Jan Paweł II w 1983 r. w Częstochowie powiedział: „nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. I to samo można odnieść do życia i indywidualnych losów. Wszystko, co kochamy, co cenymu, na czym nam zależy, musi trochę boleć, męczyć, ale jest cudowne i słodkie. To jest słodki ciężar. I będę wstawał w nocy do naszej córeczki, bo bardzo ją kocham. Ania jest cudowna – rozpływa się na łamach tabloidu.