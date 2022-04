Powiedziała to w TVP. Oto co robiła w dniu katastrofy smoleńskiej

- Ten dzień bardzo utkwił w mojej pamięci, ponieważ, tu trochę prywaty, powołaliśmy do życia naszego synka. Gdy włączyłam radio i usłyszałam o katastrofie, nie wiedząc o tym, że zginął polski rząd, przyszła mi taka myśl do głowy, że gdzieś powstaje życie, a gdzieś się ono kończy. Dopiero chwilę później przyszło takie oszołomienie: "rany, to polski rząd zginął". 96 ludzi z polskiej delegacji. Dwa tygodnie później dowiedziałam się, że jestem w ciąży, więc na pewno na zawsze zapamiętam ten dzień – wyznała.