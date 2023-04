Kupiła dom za milion dolarów. Pokazała, jak wygląda

Aggie na Instagramie opublikowała wideo i InstaStory, w których pokazała swój przestronny apartament. "Gdyby 5-letnia Agnieszka widziała, jak kupuję dom za milion dolarów" - napisała Lal. "Gdyby wiedziała, że będzie mogła kupić go bez mężczyzny i robić to, co absolutnie kocha, czyli pomagać kobietom poczuć ich siłę" - dodała, oprowadzając swoich fanów po nowej przestrzeni.