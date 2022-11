Kupiła bilet na koncert. Straciła prawie pół tysiąca złotych

Uważać, uważać, uważać

Jak uniknąć tego typu sytuacji? Z doświadczeń opisanych przez osoby z grupy poszkodowanych wynika, że trzeba przede wszystkim uważać na to, co umieszcza się w mediach społecznościowych. Kilka osób opisuje podobne sytuacje: wysyłało do rodziców czy małżonków zdjęcia dowodu osobistego, numery konta bankowego czy intymne fotografie. Po przejęciu konta wszystko to było w rękach przestępcy, który mógł dowolnie dysponować tymi materiałami: zaciągać pożyczki czy szantażować dawnego właściciela czy właścicielkę konta.