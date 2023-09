Kupił i wyremontował dom słynnego muzyka. "Tu nie ma drzwi, są same okna". Wszystko pokazał w "Dzień Dobry TVN"

Gospodarz zaprosił reportera do środka "Połomki". Zajrzeli do wystawnej kuchni i luksusowego salonu. Pan domu nie omieszkał pokazać miejsca, gdzie śpi. Zaprowadził dziennikarza do dużej, ale klimatycznej sypialni z kilkoma historycznymi akcentami z dalekiego wschodu. Wezgłowie jego łóżka zostało wykonane z XVII-wiecznych tybetańskich drzwi, a nad alkową wiszą fragmenty XIX-wiecznego zeszytu do kaligrafii.