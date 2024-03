Kuna i Woronowicz znowu razem. Ale "Klara" nie trafi do każdego

Stąd opis produkcji według TVN może zaskakiwać. "Klara to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. [...] Ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz problemy jak wszyscy". Mam jednak głęboką wiarę w to, że większość Polek w średnim wieku nie żyje tak jak Klara. To znaczy nie popija leków psychotropowych alkoholem, nie trwa w toksycznych relacjach mimo tej świadomości, nie nazywa swoich najbliższych osób idiotami.