Kulisy zmian w "The Voice Senior". Gwiazdor nie krył zaskoczenia

W środę 16 czerwca zaprezentowano skład piątej edycji "The Voice Senior", która trafi na antenę telewizyjnej Dwójki w styczniu przyszłego roku. Co ciekawe, do grona dotychczasowych gwiazd: Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej i Tomasza Szczepanika dołączyła Halina Frąckowiak. Ta ostatnia zastąpi w fotelu trenera Piotra Cugowskiego, co było ponoć sporym zaskoczeniem nie tylko dla fanów show, ale i dla niego samego.