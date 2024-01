"Kulawe konie" nie zwalniają tempa. Gary Oldman powróci w przebojowym serialu

O czym jest serial "Kulawe konie"?

River Cartwright (Jack Lowden) to obiecujący agent MI5, który po zawalonym szkoleniu antyterrorystycznym trafia do Slough House - sekcji dla tytułowych "kulawych koni". Agentów brytyjskiego wywiadu, którzy co prawda nie wylecieli ze służby, ale z reguły nie zajmują się niczym istotnym. Cartwright trafia tam pod skrzydła Jacksona Lamba (Gary Oldman), który niemiłosiernie uprzykrza swoim agentom życie. Sytuacja ulega zmienia, gdy zastępczyni szefowej MI5 (Kristin Scott Thomas) zleca Lambowi szpiegowanie pewnego dziennikarza...