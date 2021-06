Kukulska pokazała syna. Wyglądają jak rodzeństwo. Fani w szoku

"00:05 24 czerwca 2000 r. pojawił się na świecie mój pierworodny Jan Dąbrówka. Co za duma. Co to jest za wspaniały gość! Synu - ja już to wiem - teraz niech się świat na tobie pozna!!! Kocham oficjalnie na oficjalnym zdjęciu, a pod spodem jeszcze mocniej!!! ♥️🥂🥳 21 lat. Serio????????? 🙈 📷" - pisze rozentuzjazmowana Kukulska.