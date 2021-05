"Kuchenne rewolucje" w Toruniu. Uczestniczka zrezygnowała z pracy po programie

Po kilku miesiącach Gessler wróciła do Listu, by przekonać się, że dania tam podawane są pyszne i przygotowywane według jej zaleceń. Jednak okazało się, że Natalia rzuciła pracę po jej wyjeździe. Norbert nie rozpaczał i wiedział, że tak będzie lepiej dla zespołu. Co więcej, obroty w restauracji wzrosły aż siedmiokrotnie! Z pewnością po tym odcinku "Kuchennych rewolucji" będzie jeszcze lepiej.