"Kuchenne rewolucje": Gessler spadła mu z nieba. W jedną niedzielę zarobił tyle, co przez rok!

Problemem okazał się styl zarządzania, a zwłaszcza to, że w kuchni każdy robił wszystko czyli nic. Gotował nawet właściciel, choć nie najlepiej. Co gorsza, nikt nie odważył się mu tego powiedzieć. - Nie mogę uwierzyć, że ty myślisz, że ty dobrze gotujesz i że wy mówicie, że to jest smaczne - wypaliła w pewnym momencie gwiazda TVN. - Ten nie-rząd powinien się podać do dymisji - podsumowała i zaproponowała zespołowi konkretną rewolucję. Lokal totalnie zmienił swoje oblicze, przekształcając się w góralskie bistro z lokalną kuchnią.