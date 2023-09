"Kuchenne rewolucje": nie rzucała talerzami. Po powrocie Gessler zastała dania lepsze, niż zostawiła

Magda Gessler jak zazwyczaj szybko zlokalizowała źródło problemu. Słaba jakość dań nie wynikała z braku umiejętności ekipy, ale raczej "zmęczenia materiału", przepracowania i kiepskiego stanu zdrowia kucharza. Wytknęła też brak znajomości lokalnych produktów. Restauratorka zmotywowała też właścicieli do poważnej rozmowy ze wspólnikiem, Mirkiem, by ten zadbał i o siebie, i o to, by przykładał większą wagę do pracy w kuchni, a zwłaszcza komunikacji z pozostałymi współpracownikami.