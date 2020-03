"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler wpłynęła na porywczego właściciela

"Kuchenne rewolucje": Piwnica pełna przykrych niespodzianek

Restauracja "Pod kamienicą" na początku przyciągały dużą liczbę klientów domowymi obiadami. Niestety, gości zaczęło ubywać, przez co sytuacja finansowa lokalu stawała się coraz trudniejsza. Dziennie wydaje do 25 obiadów, a finanse ratują cateringi dla przedszkoli. W takim położeniu tkwiła od roku.

Magda Gessler przyznała, że nie jest zwolenniczką lokali w podziemiach. Wystrój porównała do typowych, niemieckich barów z piwem i zakąskami, w których jest przemieszanie z poplątaniem. Oceniła też, że pomysł z daniem dnia jest fajny, ale niemożliwe jest zrobić zupę i drugie danie za 16 zł i jeszcze utrzymać za to lokal.

Restauratorka na spróbowanie wzięła zupę klopsową oraz placki ziemniaczane z gulaszem i sosem tatarskim. Zupę oceniła negatywnie - za mało mięsa, wszystko za długo leżało w wywarze i straciło smak. Z kolei same placki były dobre, ale dodatki do niego sprawiły, że "wiało komuną". Odrzuciła je natychmiast. Od strony kulinarnej restauracja wymagała rewolucji.

"Kuchenne rewolucje": Ogromne problemy z szefem

Pracownice krytykują właściciela. Nikola uważa, że pojawiając się kilkanaście razy dziennie na kuchni i ciągle krzycząc, tak naprawdę tylko demotywuje ludzi. Hanna twierdzi, że jest zbyt porywczy i wybuchowy. Najbardziej cierpi kelnerka Beata, której wszystko wytyka, non stop obarcza odpowiedzialnością za błędy i obraża. Nie ma zielonego pojęcia, dlaczego się na nią uwziął, boi się go.

- Nie potrafiłam postawić się szefowi. Kiedy na mnie krzyczał, to nie potrafiłam powiedzieć, że nie ma prawa tak powiedzieć. Płakałam i robiłam dalej, co do mnie należy. Dałam się sprowadzić do roli zbitego psa - powiedziała.