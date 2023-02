"Kuchenne rewolucje": Aż odechciewa się jeść. Magda Gessler pokazała, co znalazła w jednej z restauracji

Podróże i przebieg rewolucji prowadząca relacjonuje nie tylko przed kamerami. Zdjęcia zza kulis chętnie pokazuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Czasem robi to by pochwalić się udaną rewolucją, czasem po to, by pochwalić zaradnych właścicieli, ale najczęściej po to, by pokazać, w jakim stanie zastała daną restaurację.