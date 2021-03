Nie spodobał mu się żart Kuby Wojewódzkiego. Piotr Kraśko stanął w obronie Kamila Durczoka

Piotr Kraśko był gościem ostatniego odcinka Kuby Wojewódzkiego. W trakcie rozmowy prowadzący nawiązał do ostatnich wydarzeń związanych z Kamilem Durczokiem.

Program Kuby Wojewódzkiego powrócił na antenę TVN. W ostatnim odcinku gościem show był Piotr Kraśko, który do 2016 r. był szefem redakcji "Wiadomości" TVP1. Na samym początku programu gospodarz przypomniał okres, w którym zarówno on, jak i jego gość, współpracowali z Telewizją Polską.

Kraśko zdradził, że gdy był jeszcze początkującym dziennikarzem, otrzymał radę od Bożeny Walter, którą wziął sobie do serca. Chodziło o to, żeby nie być tak bardzo poważnym we wszystkim, co się robi. - To była święta uwaga, dlatego o tym mówię. Mam wrażenie, że przez większość życia byłem za poważny. Dopiero teraz nie jestem - stwierdził dziennikarz.

Kuba Wojewódzki o Durczoku. Zrobiło się niezręcznie

Prowadzący show nawiązał także do Kamila Durczoka, który jest bohaterem głośnej afery. - Kamil Durczok trochę odjechał... Ale wiesz, że Kamilowi grozi 2,5 do 5. I nie mówię o promilach. Będziesz go odwiedzał czy nie, tak między nami? - Kuba Wojewódzki zapytał Piotra Kraśkę.

Właśnie wtedy zrobiło się trochę niezręcznie. Piotr Kraśko uznał, że to nie jest temat do żartów. Nie chciał kontynuować tej dyskusji. - Nie wiem, Kuba, czy to jest akurat śmieszne - odparł. - Od jakiegoś czasu nie utrzymujemy kontaktu - dodał i zmienił temat.

Kuba Wojewódzki zapytał także dziennikarza o wywiad z kardynałem Dziwiszem. - To, co wydarzyło się w trakcie tego wywiadu, wydarzyło się w trakcie tego wywiadu. Byłoby trochę nie fair, gdybym ja teraz jakoś dłużej komentował księdza Stanisława - stwierdził Piotr Kraśko.