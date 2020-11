Wpadka za wpadką. Goście Wojewódzkiego nawet zwiastun mu "spier****li"

Kto nie zna Błażeja Króla i jego specyficznego sposobu bycia z pewnością przecierał oczy ze zdumienia, na widok nietuzinkowego gościa Kuby Wojewódzkiego. Król, jeden z głosów tegorocznego przeboju Męskiego grania - "Świt", okazał się wyjątkowo trudnym gościem zarówno dla widzów, jak i prowadzącego. - To zaszczyt, że król do nas zawitał - przedstawił swojego pierwszego rozmócę Wojewódzki, pijąc do jego nazwiska. Choć Błażej Król za sprawą słownych lapsusów i dziecięcej wręcz szczerości wydawał się wymarzonym bohaterem show, rozmowa, krótko mówiąc, nie kleiła się. Ani gdy żartowali, ani gdy Wojewódzki starał się być poważny.