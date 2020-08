Kuba Wojewódzki radzi, jak zarabiać na Instagramie. "10 średnich krajowych za 1 wpis"

Showman nie byłby sobą, gdyby nie wskazał kolegów po fachu jako przykłady "oni robią to źle". W tym gronie znaleźli się nielubiani przez Wojewódzkiego prezenterzy TVN-u: Michał Piróg i Filip Chajzer. Co ciekawe, wytknął też brak komercyjnego potencjału na Instagramie Tomaszowi Kammelowi, z którym od lat się przyjaźni. Czyżby ich relacje uległy pogorszeniu? A może to tylko wyraz "sympatii" wobec kolegi?